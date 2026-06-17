Graduatorie GPS: Reggio prima in Italia. UIL Scuola encomia l’Ufficio Reclutamento dell’ATP

La Federazione UIL Scuola RUA di Reggio Calabria esprime il proprio vivo compiacimento e un formale elogio nei confronti dell’Ufficio Reclutamento dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ATP) di Reggio Calabria per l’efficienza e la straordinaria tempestività dimostrate nella pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

La macchina amministrativa reggina si è distinta a livello nazionale, tagliando il traguardo della pubblicazione prima di tutti gli altri uffici scolastici d’Italia. Un risultato record che testimonia l’alto livello di professionalità, la dedizione e il senso del dovere del personale interno, capace di gestire una mole di lavoro imponente e scadenze serrate senza inficiare la correttezza delle procedure.

“In un panorama nazionale spesso caratterizzato da ritardi e incertezze che creano ansia e precarietà tra il personale docente – dichiara il Segretario Territoriale della UIL Scuola Reggio Calabria, Gianni Festa – l’Ufficio Scolastico della nostra città rappresenta oggi un modello virtuoso di efficienza per l’intero Paese. Questo primato italiano non è solo un dato statistico, ma una risposta concreta alle legittime aspettative di migliaia di lavoratori della scuola”.

La pubblicazione anticipata delle GPS offre enormi vantaggi organizzativi all’intero sistema scolastico provinciale, tra cui:

Avvio sereno dell’anno scolastico, garantendo la continuità didattica fin dal primo giorno di lezione.

Tutela dei diritti dei precari, che possono conoscere la propria posizione in tempi utili e con la massima trasparenza.

Alleggerimento delle scadenze, permettendo alle segreterie scolastiche di pianificare le nomine senza i consueti affanni di settembre.

Il ringraziamento pubblico all’ATP di Reggio Calabria

La UIL Scuola Reggio Calabria intende ringraziare pubblicamente il Dirigente dell’ATP e, in modo particolare, tutti i funzionari e gli impiegati dell’Ufficio Reclutamento. Nonostante la cronica carenza di organico che affligge gli uffici pubblici del Meridione, l’unione delle forze e lo straordinario spirito di servizio hanno permesso di raggiungere un traguardo storico.