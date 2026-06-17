Comune di Reggio, convocato il consiglio della II Circoscrizione

Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della II Circoscrizione – Reggio Est che si terrà presso la Sala Riunioni Galleria di Palazzo San Giorgio, il giorno: 26 giugno 2026 ore 16:00 in prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere circoscrizionale e relativa convalida, sulla base dell’autocertificazione prodotta, che sarà oggetto di successiva verifica da parte della Segreteria”.