Comune di Reggio, convocato il consiglio della II Circoscrizione
La seduta a Palazzo San Giorgio
17 Giugno 2026 - 16:13 | Comunicato stampa
Si informa che è stato convocato il Consiglio di Circoscrizione della II Circoscrizione – Reggio Est che si terrà presso la Sala Riunioni Galleria di Palazzo San Giorgio, il giorno: 26 giugno 2026 ore 16:00 in prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
“Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Presidente della Circoscrizione e di Consigliere circoscrizionale e relativa convalida, sulla base dell’autocertificazione prodotta, che sarà oggetto di successiva verifica da parte della Segreteria”.
La convocazione a Palazzo San Giorgio
La seduta sarà presieduta dal presidente Giovanni Muraca, in caso di mancanza del numero legale, la seduta si terrà in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2026 ore 16:00.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie