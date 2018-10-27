Quintultima a tre punti dalla salvezza, la squadra di Faraone va a Delianova contro la Deliese, che ha una partita in meno e punta ai primi posti

Quintultima posizione a tre punti dalla salvezza per mister Faraone che viene da una sconfitta immeritata nel derby contro il Ravagnese e che domenica avrà assenze pesanti. Sesto posto insieme al Bianco a quota dieci punti per mister Stillitano ma con una partita in meno a causa del maltempo che ha fatto si che si sospendesse la gara quando la Deliese era in vantaggio di due reti, contro il Saint Michel. Tre punti che in linea teorica la potrebbero portare al terzo posto della graduatoria.

Ancora una giornata di campionato, quindi, sulla carta proibitiva per la Ludos Vecchia Miniera, ospite della Deliese allestita per lottare per i primi posti. Questa estate Il presidente del club, Biagio Italiano, ha riconfermato per la maggioranza l’organico dello scorso anno con alcuni innesti di categoria come il portiere Romeo, ex Bagnarese, l’attaccante Crucitta, il centrocampista Cantone, entrambi provenienti dal Rosarno. Senza considerare Ferraro, attaccante con trascorsi in Serie C nella Vibonese e il giovane centrocampista di colore Amadou. Obiettivo opposto per i ragazzi del presidente Minniti, ai quali serviranno concentrazione massima e capacità di sfruttare ogni minima occasione per riuscire ad uscire indenni.

L’incontro sarà disputato al Comunale di Delianova alle 14:30. A dirigere sarà il sig. Paradiso della sezione di Lamezia Terme.