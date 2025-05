Calcio Promozione: si gioca al Granillo il match che vale la vittoria del campionato

Non è la prima volta in questa stagione e sempre partite di cartello

E’ diventata una consuetudine essendo questa la terza volta in stagione che il Granillo ospita partite che non riguardino la Reggina. Sempre big match come quello tra Catona e Polistena o ReggioRavagnese-Vigor Lamezia. In palio la promozione nel campionato di Eccellenza per il Rosarno, al quale basta solo un punto, mentre punta al secondo posto il Val Gallico, in questo caso padrone di casa. Quindi un match tutto da seguire.

Il comunicato

“La gara a margine, seguito comunicazione società ospitante, ritenuto che alla stessa potrebbe confluire un nutrito numero di spettatori e vista l’autorizzazione rilasciata dalla Città di Reggio Calabria con protocollo n. 102923.U del 30.04.2025, si disputerà presso lo stadio “Oreste Granillo ” di Reggio Calabria, sito in Via Erminio Bercarich”.