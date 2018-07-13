Nevio Orlandi resta sulla panchina della Vibonese dopo la promozione in Serie C: la conferma attesa e il campionato con Reggina, Catanzaro e Rende

Si chiamano formalità. Perchè la conferma di Nevio Orlandi sulla panchina della Vibonese era solo questo. Il presidente Caffo ed il DG Beccaria lo avevano anticipato al termine della scorsa stagione, dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla promozione in serie C.

Nevio Orlandi, professionista esemplare ed allenatore preparato, si è guadagnato sul campo il rinnovo di contratto e guiderà così i rossoblu anche per il prossimo campionato, quello che vedrà i vibonesi al fianco delle altre calabresi, Reggina, Catanzaro e Rende.

Un grande in bocca al lupo ad un reggino d’adozione come Nevio, merita il ritorno nel professionismo.