Calcio – Vola la Juve Stabia, la Reggina perde posizioni. Risultati e nuova classifica

Giornata numero 24 del campionato di serie C con la Juve Stabia sempre più lontana e lanciatissima verso la conquista diretta della serie B. Interessante la lotta in zona play off con la risalita della Casertana e la battuta d’arresto della Reggina.

Il quadro completo dei risultati:

Trapani – Monopoli 4-2

Vibonese – Catania 0-0

Reggina – Catanzaro 3-4

Sicula Leonzio – Cavese 2-3

Viterbese – Siracusa 2-0

Rende – Juve Stabia 0-1

Paganese – Potenza 3-4

Casertana – V. Francavilla 1-0

Matera – Bisceglie rinv.

LA CLASSIFICA

Juve Stabia (-1) 56

Trapani 47

Catanzaro, Catania 44

Casertana 35

Monopoli (-2), Vibonese 34

Reggina (-2) 33

Rende (-1) 31

Potenza 30

V. Francavilla 27

Cavese 26

Sicula Leonzio 24

Viterbese 22

Siracusa (-1) 19

Rieti (-2) 18

Bisceglie 15

Paganese 9

Matera (-32) -16

PROSSIMO TURNO

Rieti – Sicula Leonzio

Bisceglie – Trapani

Monopoli – Viterbese

Catania – Casertana

Catanzaro – Paganese

Potenza – Rende

Cavese – Vibonese

V. Francavilla – Matera

Siracusa – Reggina (lunedi 11)