Calcio – Zanin: ‘La Reggina ha grandi ambizioni, li vivono di calcio’

81 presenze e 7 gol con la maglia della Reggina, non moltissimi. Ha vissuto il primo grande periodo della società Reggina Calcio 1986, arrivando allo spareggio di Pescara, purtroppo perso, contro la Cremonese, ma anche un secondo nella stagione 91-92. Diego Zanin in amaranto ci è poi tornato da tecnico della Primavera subentrando poi alla guida della prima squadra per sostituire Gianluca Atzori, al fianco di Franco Gagliardi, stagione negativa conclusasi con la retrocessione in serie C.

Adesso è in attesa della giusta chiamata dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Monopoli nel 2017. I colleghi di tuttoC.com lo hanno intervistato, questo il passaggio proprio sulla sua ultima squadra allenata e ovviamente anche sulla Reggina:

“A Monopoli sono stato molto bene, è stata un’ottima esperienza: la società aveva un budget più ridotto, ma abbiamo comunque raggiunto ottimi risultati e gli obiettivi prefissati, valorizzando giovani e rilanciando calciatori come Montini e Furlan che hanno poi calciato altri palcoscenici. Conosco molto bene anche Reggio Calabria, che sta vivendo una stagione dai due volti: con la nuova proprietà, che ha ripreso in extremis il club, ha grandi ambizioni, si è rimessa in carreggiata, e lo stimolo dei risultati ha riportato entusiasmo. Li vivono di calcio”.

