Il calciomercato delle altre: colpo in entrata per la Vigor Lamezia

Un attaccante di grande esperienza che ha militato anche in A e B

Vigor Lamezia, ufficiale l’arrivo di Carlos Embalo, ala sinistra tecnica e strutturata fisicamente. Di seguito il comunicato del club calabrese:

“Carlos Embalo è un nuovo giocatore della Vigor Lamezia. Nato a Bissau nel 1994, Embalo inizia la carriera in Portogallo nelle giovanili del Chaves. In Italia arriva nel 2013 grazie al Palermo, per poi vestire maglie importanti come Carpi, Lecce, Brescia e Cosenza. Giocatore che si distingue per la sua rapidità e che fa dell’estro e dell’imprevedibilità le sue armi vincenti, Embalo può ricoprire il ruolo di esterno offensivo e giocare all’occorrenza anche a supporto della prima punta. A Carlos il più caloroso benvenuto in biancoverde!”.