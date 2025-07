Calciomercato: Blondett risolve con il Sorrento. Il comunicato della società

Esperienza, qualità, affidabilità. La Reggina è pronta ad annunciare un nuovo acquisto che per una categoria come la serie D è un lusso. Parliamo del difensore centrale Edoardo Blondett che la piazza di Reggio Calabria conosce molto bene, avendo già indossato la maglia amaranto nella stagione 2019-20, tanto per intenderci, quella che ha regalato alla Reggina la promozione in serie B. Ultimato il passaggio con la risoluzione avvenuta nella giornata di ieri, il giocatore adesso è libero di firmare la società reggina:

Il comunicato

“Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende nota l’avvenuta risoluzione del contratto che legava Edoardo Blondett alla società rossonera fino al 30 giugno 2026. Il club ha inteso condiscendere il desiderio espresso da Blondett anche per ringraziarlo del contributo fornito alla causa nelle ultime due stagioni sportive”.