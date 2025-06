Calciomercato: mister Toscano vorrebbe al Catania due ex Reggina

Un anno complicato per il Catania, caratterizzato da un serie infinita di infortuni e nonostante questo un discreto piazzamento in classifica, utile per la disputa dei play off. Due turni superati, il doppio confronto equilibrato con il Pescara che ha premiato gli adriatici, poi promossi in serie B. La società rossoazzurra, aveva messo in preventivo un anno di assestamento con il tecnico Mimmo Toscano, specialista i promozioni ed è per questo che gli ha ribadito la fiducia e adesso cosrtuirà la squadra anche in base alle due indicazioni.

Leggi anche

A tale proposito, secondo quanto riferisce il giornale La Sicilia, “…si sta ragionando su come rinforzare il centrocampo e gli occhi si stanno soffermando in tal senso su due elementi del Padova neopromosso. Sarebbero finiti sulla lista dei desideri degli elefantini sia Lorenzo Crisetig che Nicolò Bianchi. Parliamo di due elementi di esperienza (il primo classe ‘93, il secondo classe ‘92), ma che al contempo hanno dimostrato di saper ancora fare la differenza in Serie C“.

Entrambi reduci dalla vittoria del campionato con il Padova. Crisetig da grande protagonista, Bianchi decisamente meno.