Calciomercato: la Scafatese vicinissima all’attaccante Maggio. I dettagli

Le ultime due stagioni con la maglia del Siracusa, un play off vinto nella stagione stradominata dal Trapani e poi la vittoria del campionato, quello da poco finito, grazie al punto in più sulla Reggina. Ma l’esperto attaccante Mimmo Maggio non seguirà gli aretusei in serie C, e in D le richieste per lui non mancano, anzi. Classe 1990, è uno dei giocatori più esperti in questa categoria, abbina fisicità, spirito di sacrificio e soprattutto i gol. 18 il primo anno, 11 più 2 nella poule scudetto il secondo.

I colleghi di tuttopaganese danno quasi per concluso il passaggio alla Scafatese: “Domenico Maggio è pronto a tornare protagonista in Campania. L’attaccante, reduce da una stagione trionfale con il Siracusa, culminata con la vittoria del campionato di Serie D e il conseguente ritorno dei siciliani in Serie C, è a un passo dalla Scafatese del presidente Felice Romano.

La Scafatese, dal canto suo, è determinata a costruire una rosa all’altezza delle ambizioni dichiarate dal patron Romano: disputare un campionato di vertice. La trattativa, secondo fonti vicine alla società gialloblù, è in fase molto avanzata. Filtra ottimismo tra gli addetti ai lavori, e l’impressione è che l’annuncio ufficiale possa arrivare a breve”.

Ricordiamo che ancora non è definito il girone nel quale la Scafatese verrà collocata.