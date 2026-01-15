Calciomercato, la notizia è clamorosa: l’ex Juve Douglas Costa potrebbe giocare in serie D

“Sarebbe certamente un acquisto fuori categoria: Douglas Costa potrebbe tornare a giocare in Italia e lo farebbe addirittura in Serie D con la maglia del Chievo. I veneti sono impegnati nel girone B della quarta serie del calcio italiano nel tentativo di fare ritorno quanto prima nei professionisti. L’approdo di Douglas Costa al Chievo sarebbe soltanto di passaggio dal momento che il brasiliano, successivamente a fine stagione, sarebbe ceduto all’Al Ittifaq, club di Dubai, in cui è recentemente approdato Mario Balotelli. Infatti il presidente del club, l’italiano Pietro Laterza, è anche patron del Chievo.

In qualità di extracomunitario, Douglas Costa potrebbe tornare a giocare in Italia o in Serie A o in Serie D e la seconda soluzione sarebbe l’appoggio ideale per poi proseguire a Dubai nella prossima stagione. Il giocatore ha dato l’ok all’operazione, c’è da discutere l’aspetto economico. L’ex attaccante esterno della Juventus era stato cercato anche in patria, dal Flamengo. Svincolato dall’inizio di questa stagione, nella scorsa, Douglas Costa ha militato nel Sydney FC, nella serie A australiana, collezionando 16 presenze 4 gol”.

fonte: sky sport