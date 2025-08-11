Calciomercato – Clamoroso: Balotelli potrebbe ripartire dalla serie D
La notizia viene lanciata da Sky Sport. Attese novità nei prossimi giorni
11 Agosto 2025 - 16:59 | Redazione
“Alla vigilia del suo 35esimo compleanno arrivano novità importanti sul futuro di Mario Balotelli.
Il Pavia, squadra che milita in Serie D, sta infatti provando a convincerlo a tesserarlo. Il dg Dieni e il ds Zampaglione lo corteggiano ormai da diversi mesi e formalizzeranno presto una proposta al calciatore, svincolato dopo la fine della sua esperienza al Genoa“.