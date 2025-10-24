Calciomercato serie D: la Reggina ritroverà l’attaccante Curiale… come avversario

Le strade di Davis Curiale e della DB Rossoblù Luzzi si separano. Dopo appena sei giornate di campionato termina l’avventura dell’esperto attaccante, arrivato in estate con grandi aspettative.

Curiale, 37 anni, è uno dei profili più noti del calcio di provincia. Il suo curriculum parla da solo: ha giocato in Serie B con Vicenza, Cittadella, Crotone, Grosseto, Frosinone e Trapani, dimostrando esperienza e fiuto del gol. Ancora più lunga la lista delle squadre con cui ha militato in Serie C, tra cui Sambenedettese, Ravenna, Triestina, Lecce, Catania, Catanzaro, Vibonese e Messina.

Negli ultimi anni l’attaccante si è misurato anche in categorie inferiori. Nella stagione 2023/24 ha debuttato in Eccellenza con il Terracina, realizzando 15 gol in totale e vincendo campionato a Coppa Italia di categoria. L’annata successiva ha vestito la maglia della Reggina, con 2 reti in 12 presenze.

Adesso per lui si apre una nuova sfida con il Milazzo. Curiale ritroverà proprio la Reggina da avversario nella penultima giornata del girone d’andata.