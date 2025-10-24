Reggina: mister Trocini saluta e ringrazia tutti. Il post social

Per tre stagioni alla guida della Reggina, la prima in mezzo a tantissime difficoltà e con il raggiungimento della finale play off poi persa contro il Siracusa, la seconda da subentrato con la lotta punto a punto con gli aretusei e questa volta la finalissima play off vinta, purtroppo inutilmente, con la Scafatese e poi nonostante le enormi aspettative, l’inizio disastroso in questo campionato che è costato il suo esonero. Mister Trocini saluta e ringrazia tutti attraverso un post: “Grazie Reggio Calabria. Grazie alla società, ai giocatori, ai collaboratori e a tutte le persone che in questi anni hanno condiviso con me passione, lavoro e sacrificio. Mi avete accolto con affetto sincero, mi avete fatto sentire a casa, e per questo vi porterò sempre nel cuore. Perché certe città e certe persone ti lasciano un segno che non va più via“.

