Calciomercato Eccellenza: altro colpo in entrata per la Gioiese

Continuano i movimenti in entrata in casa Gioiese. La nuova società ha di fatto ricorstruito buona parte dell’organico con l’annuncio di tanti calciatori. L’ultimo in ordine di tempo è Orazio Tomasi, classe 2005:

Il comunicato

“La A.S.D. Polisportiva Gioiese è lieta di annunciare che Orazio Tomasi vestirà la maglia viola per la stagione in corso.

Classe 2005, originario di Gela, Tomasi è il prototipo del calciatore estroso, dotato di grandi qualità tecniche e di una spiccata rapidità, sia nelle gambe che nel pensiero. Attaccante esterno che predilige la corsia mancina, ama accentrarsi grazie al suo destro potente ed efficace, qualità che gli permettono di creare pericoli continui in fase offensiva: da rifinitore capace di servire assist ai compagni, come anche finalizzatore, andando spesso a segno personalmente.

Cresciuto nel settore giovanile del Licata, prosegue il suo percorso al Gela, dove ha subito messo in luce doti importanti anche contro avversari più esperti nel campionato di Eccellenza siciliana. Dopo un’esperienza al Santa Croce, approda all’Unitas Sciacca, sempre nel massimo torneo regionale.

Nella scorsa stagione, Tomasi è stato uno dei principali protagonisti del Bocale in Eccellenza calabrese, distinguendosi per continuità, brillantezza e capacità di incidere nei momenti decisivi.

La A.S.D. Polisportiva Gioiese accoglie con entusiasmo Orazio Tomasi, certa che talento, imprevedibilità e voglia di emergere rappresenteranno un valore aggiunto fondamentale per il progetto tecnico viola”.