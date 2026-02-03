Calciomercato ex Reggina: Di Chiara scende di categoria ma per tornare subito in B

L'esterno non ha avuto molta fortuna nella sua avventura al Catanzaro

98 presenze con la maglia della Reggina e 2 reti per Giancluca Di Chiara che in amaranto sarebbe rimasto ancora se non fosse arrivato il fallimento. La stagione successiva ha conquistato la serie A con il Parma, meno fortunata l’avventura a Catanzaro dove ha collezionato solo 6 presenze. Adesso il passaggio all’Arezzo, scende di categoria ma andrà a rinforzare una squadra lanciatissima verso la promozione in serie B, essendo i toscani al primo posto della classifica nel girone B e con sette punti di vantaggio sul Ravenna.

Il comunicato

“L’Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gianluca Di Chiara, terzino sinistro di esperienza e affidabilità, che si lega ai colori amaranto fino al 30 giugno 2026. Di Chiara approda ad Arezzo dopo una prima parte di stagione con il Catanzaro, club che lo aveva ingaggiato nell’estate 2025. Mancino naturale, classe 1993, vanta un percorso ricco di presenze tra Serie A, Serie B e Serie C, con esperienze significative in piazze importanti come Frosinone, Parma, Reggina, Perugia, Benevento, Latina, Lecce, Foggia, Pavia e Reggiana. Nel suo curriculum spiccano anche la promozione in Serie A conquistata con il Parma e tre campionati cadetti da protagonista con la Reggina. Di Chiara porta in amaranto un bagaglio di esperienza prezioso per il gruppo“.