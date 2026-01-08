Calciomercato Reggina: ufficiale, Gatto ceduto al Catanzaro. Il comunicato della società
Il giovane mancino era tornato in amaranto la scorsa estate
08 Gennaio 2026 - 09:27 | Comunicato
Lo avevamo scritto qualche giorno addietro, adesso la notizia è diventata ufficiale. Il giovane Francesco Gatto ha risolto il suo contratto con la Reggina e si è trasferito al Catanzaro.
Il comunicato
“AS Reggina 1914 comunica di aver di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Francesco Gatto al Catanzaro 1929“.