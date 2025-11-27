Calciomercato: colpo del Gela a pochi giorni dalla sfida con la Reggina

A pochi giorni dalla sfida che si giocherà al Granillo, il Gela si assicura le prestazioni del centrocampista argentino Leandro Nicolás Teijo, reduce dall’esperienza con la maglia della Gelbison.

Il comunicato

“Centrocampista argentino, classe 1991, Leandro Nicolás Teijo approda ufficialmente al Gela Calcio. Reduce da una breve parentesi con la Gelbison nel Girone I di Serie D, ha collezionato 14 presenze tra campionato e coppa.

Cresciuto calcisticamente tra Racing de Olavarría e Independiente de Neuquén, vanta esperienze internazionali di alto livello:

• Prva Liga (Slovenia) – FC Koper

• Primera Nacional (Argentina) – Nueva Chicago e Alvarado

• Virsliga (Lettonia) – FK Liepaja

In Italia dal 2022, ha vestito la maglia del Martina (Serie D, Girone H), totalizzando 2442 minuti giocati. Negli ultimi due anni ha scritto pagine importanti:

• Playoff di Serie D vinti con il Siracusa

• Storica promozione in Serie C con il Casarano nella scorsa stagione

Qualità, esperienza internazionale e mentalità vincente: Teijo porta al Gela leadership, sostanza e carattere sudamericano”.