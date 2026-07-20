Calciomercato: in casa Nocerina si allunga la lista di ex calciatori della Reggina

In altra pagina del nostro giornale abbiamo riportato la notizia di una Nocerina che punta su diversi ex Reggina per tentare ancora una volta la promozione in serie C. Partendo dalla guida tecnica affidata a Karel Zeman, passando per la difesa con il giovane Riccardo Vesprini, poi ancora l’attacco con Simone Edera e da qualche minuto un altro annuncio ufficiale che riguarda il quarto ex amaranto. Si tratta dell’esterno offensivo Bertony Renelus.

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Il comunicato

“La Nocerina continua a rafforzare il proprio reparto offensivo con un innesto che unisce talento, velocità e prospettiva. Bertony Renelus è pronto a vestire la maglia rossonera, portando in dote qualità tecniche, imprevedibilità e un percorso di crescita che lo ha visto affermarsi prima in Serie D e poi nel calcio professionistico.

Classe 2002, l’esterno offensivo ha saputo conquistare spazio grazie alle sue accelerazioni, alla capacità di saltare l’uomo e di incidere negli ultimi metri, qualità che lo rendono un elemento prezioso nello scacchiere offensivo.

Un acquisto che conferma la volontà della società di investire su giovani talenti pronti a mettersi in evidenza e a contribuire agli obiettivi stagionali“.