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Calciomercato: la Nocerina si affida a due ex Reggina per la promozione in serie C

I rossoneri da diverse stagioni puntano al salto di categoria

20 Luglio 2026 - 09:03 | Redazione

Simone Edera Reggina ()

Lo sguardo rivolto anche agli altri gironi di Serie D, soprattutto quando tra i protagonisti ci sono allenatori e calciatori passati da Reggio Calabria. Tra le società più ambiziose c’è la Nocerina, club che da diverse stagioni prova a costruire il percorso giusto per tornare nel calcio professionistico. Per la guida tecnica è stato scelto Karel Zeman, allenatore della Reggina nella stagione 2016-2017.

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Il tecnico avrà nell’organico rossonero anche Simone Edera, tra i principali rinforzi della formazione campana. L’attaccante arriva dall’ultima esperienza con la maglia amaranto, chiusa con cinque reti e un rendimento altalenante. Le qualità tecniche dell’ex Torino non sono mai state in discussione. Alla Nocerina il compito di trovare continuità e di trasformare il suo talento in un fattore decisivo.

La società rossonera si affida dunque a due ex Reggina per tentare nuovamente l’assalto alla promozione in Serie C.

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