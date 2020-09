Calciomercato: interesse per un centrocampista, c'è anche la Spal

C'è Reggina un pò ovunque, almeno per quello che viene riportato dai vari siti nazionali, su diverse trattative. L'ultima in ordine di tempo è pubblicata da lanuovaferrara.it e riguarda Kasami, centrocampista ex giovanili della Lazio ed in A con il Palermo. il giocatore non ha rinnovato il contratto con il Sion ed ora svincolato sembra abbia intenzione di tornare in Italia. Spal e Reggina le società interessate.