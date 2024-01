Calciomercato LFA Reggio: un altro calciatore pronto a salutare?

La sessione dicembrina di mercato si è chiusa senza particolari sussulti per la LFA Reggio Calabria. Un solo movimento in entrata, quello riguardante Renelus non ancora visto all’opera e poi diverse uscite comprendenti tutti quei calciatori che hanno trovato poco spazio nell’arco della prima parte di stagione (Ricci, Bianco, Ponzo, Bontempi e ultimo in ordine di tempo Aquino). E mentre le tre davanti nonostante il grande campionato disputato fino al momento continuano a muoversi su profili di altissimo livello per la serie D, la linea scelta dalla società amaranto è quella indirizzata verso i giovani.

Non c’è da aspettarsi molto in questa finestra che riguarda i professionisti, se non l’arrivo di qualche giovane di belle speranze da inserire in un organico che secondo quanto dichiarato dal DG Ballarino ha dentro elementi di categoria superiore che poche squadre possono permettersi ed anche se per alcuni di questi il rendimento non è stato eccelso, non solo si intende aspettarli, ma si è convinti che in questo girone di ritorno possano fornire un contributo significativo.

Mentre potrebbe delinearsi una nuova risoluzione consensuale del contratto con un altro calciatore amaranto. Parliamo dell’attaccante Ivan Altamura, classe 2004, per un tratto della stagione apparso come elemento su cui Trocini avrebbe potuto puntare e buona spalla per Bolzicco, salvo poi non rivederlo più tra i convocati per scelta tecnica ed ora in fase di valutazione. La sua eventuale uscita, però, dovrebbe corrispondere all’ingresso di un nuovo Under, non prima.