Calciomercato: la LFA Reggio si inserisce nella trattativa per un centrocampista

Squalifiche e ripetuti infortuni stanno facendo accelerare le operazioni della LFA Reggio Calabria rispetto a nuovi interventi sul mercato. Domenica contro il San Luca con la squalifica di Nino Barillà e gli infortuni di Mungo e Porcino per i quali non si hanno notizie riguardo eventuale recupero, il centrocampo ha i giocatori contati ed è su quel reparto che la società sta imbastendo una serie di trattative, anche se i tempi per un eventuale utilizzo per la prossima gara sembrano non esserci. Anche perchè tra gli obiettivi, c’è per esempio il centrocampista del Giugliano Valerio Labriola, per il quale bisognerà superare la concorrenza del Barletta che aveva formulato prima della società amaranto la richiesta. Conterà la volontà del calciatore.

