Calciomercato LFA Reggio: nuova risoluzione consensuale, un altro Under

Facile immaginare che adesso ci saranno delle operazioni in entrata, sempre giovani

Fioccano le risoluzioni consensuali in casa amaranto e dopo Aquino ne arriva un’altra. Saluta un centrocampista Under che in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio, si tratta di Bright. Facile immaginare che dopo gli addii di diversi giovani, a breve verranno ufficializzate delle entrate.

Leggi anche

Il comunicato