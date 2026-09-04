Calciomercato: nuovo acquisto del Licata, prima della gara contro la Reggina
Il club: "Difensore bulgaro, pronto a dare battaglia in campo"
04 Settembre 2026 - 15:50 | Redazione
A due giorni dall’esordio in campionato contro la Reggina, la compagine siciliana annuncia un nuovo arrivo:
Il comunicato
“La retroguardia si rinforza con l’arrivo del possente difensore bulgaro classe 2008 Aleksandar Georgiev, pronto a dare battaglia in campo.
Un’operazione importante che porta un talento internazionale in riva al Salso, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di un grande ex gialloblù, l’indimenticato Diego Ficarra.
Il giocatore ha scelto la maglia numero 5“.
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