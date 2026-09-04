Tragedia a Reggio: giovane si lancia nel vuoto da un ponte del Raccordo

Inutili i soccorsi. Sul posto Polizia, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco

Tragedia nella notte a Reggio Calabria.

Un giovane ha perso la vita gettandosi da uno dei viadotti del Raccordo autostradale che congiunge l’A2 alla SS 106. L’episodio si è verificato in corrispondenza della zona dell’ex cava di Pentimele, sul ponte Cavaleone.

Secondo quanto raccolto, il giovane avrebbe compiuto un gesto volontario, precipitando nell’area sottostante il viadotto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie e negli accertamenti sul luogo dell’accaduto.

Massimo riserbo sull’identità del giovane e sugli eventuali elementi che possano aver preceduto l’estremo gesto.

Una vicenda dolorosa che nelle prime ore della giornata ha scosso la comunità reggina.