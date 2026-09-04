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Reggina: la prima conferenza stampa pre gara di mister Marchionni

Il tecnico parlerà alla vigilia dell'esordio in campionato con il Licata

04 Settembre 2026 - 13:46 | Redazione

Marco Marchionni

AS Reggina 1914 comunica che domani, sabato 5 settembre, mister Marco Marchionni incontrerà gli organi d’informazione.

La conferenza si terrà a partire dalle ore 12:00 nella sala stampa dello stadio Oreste Granillo, l’ingresso allo stadio sarà consentito a partire dalle ore 11:55.

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