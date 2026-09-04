Incidente mortale sulla SS 106: perde la vita un 25enne
Il giovane si trovava alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in via d'accertamento, si è scontrato con un'automobile
04 Settembre 2026 - 14:40 | Comunicato stampa
È di un giovane centauro di 25 anni di Siderno (Reggio Calabria) il bilancio di un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sulla Statale 106 alla periferia di Riace (Reggio Calabria), nella Locride.
Il giovane si trovava alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in via d’accertamento, si è scontrato con un’automobile.
Il 25enne, a causa della gravità delle ferite riportate, è morto poco dopo lo scontro rendendo così vani i successivi soccorsi del personale medico del 118.
Sul luogo dell’incidente si sono recati i Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica (Reggio Calabria). La Procura di Locri, che coordina le indagini, ha disposto il sequestro preventivo dei due veicoli coinvolti nell’incidente.
Fonte: Ansa Calabria
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