Caporalato, Gallo: ‘Dalla Dda quadro preoccupante. Regione impegnata per legalità e dignità del lavoro’

“L’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, cui va il nostro apprezzamento per il lavoro svolto insieme all’Arma dei Carabinieri, porta alla luce un quadro in parte già noto, ma che conferma l’esistenza di una piaga rispetto alla quale è necessario l’impegno di tutte le istituzioni per ripristinare condizioni di dignità e legalità in agricoltura e negli altri settori portanti dell’economia calabrese”.

Lo afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, con riferimento all’operazione condotta nella Piana di Sibari che ha portato a 20 fermi e che, come sottolineato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha consentito di “assestare un colpo durissimo a un sistema criminale fondato sullo sfruttamento”.

Gallo: “Quadro estremamente preoccupante”

“Quanto emerso dalle indagini – dichiara inoltre Gallo – restituisce una realtà estremamente preoccupante, rispetto alla quale da tempo anche la Regione è impegnata in azioni di contrasto e prevenzione, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e con le rappresentanze del mondo produttivo. È un terreno sul quale occorre lavorare con sempre maggiore determinazione, per garantire i più elementari principi di civiltà, dignità e uguaglianza e, allo stesso tempo, per liberare l’economia regionale da forme di illegalità e condizionamenti che ne frenano e ne compromettono lo sviluppo”.

“Fare piena luce su ulteriori livelli e responsabilità”

“Adesso – prosegue l’assessore – è necessario fare piena luce anche su ulteriori livelli e responsabilità, la cui possibile esistenza sembra emergere dalla stessa inchiesta, a partire dagli eventuali collegamenti tra i fenomeni evidenziati dalle indagini dei Carabinieri e la criminalità organizzata. Siamo fiduciosi che anche su questi aspetti sarà fatta chiarezza. La Regione non esiterà a fare fino in fondo la propria parte affinché l’agricoltura calabrese e, più in generale, l’intera economia regionale siano libere da ogni forma di sfruttamento e di condizionamento illegale”.

La Regione valuta la costituzione di parte civile