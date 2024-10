Calciomercato: Marco Baroni è nella lista dell’ambizioso Lecce, ma…

Nessun contatto tra le parti, questo è un dato certo. Da qualche giorno è venuta fuori la notizia di un interessamento da parte del Lecce verso il tecnico Marco Baroni, già giallorosso ma da calciatore alla fine degli anni ottanta. Il presidente Sticchi Damiani ha esonerato mister Corini nonostante un contratto in scadenza nel 2023 ed insieme al Ds Corvino ne ha fornito dettagliate spiegazioni e motivazioni.

La Reggina e Baroni. Si inserisce il Lecce?

Nella lista dei preferiti, come detto, c’è Marco Baroni, messosi in grande evidenza dopo qualche anno di sofferenza, sulla panchina della Reggina in quest’ultima stagione. La società amaranto ha fatto la sua proposta ed anche parecchio interessante ed attende una risposta che dovrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, come detto, si continua a parlare di un Lecce sulle tracce dell’allenatore, così come conferma oggi la Gazzetta dello Sport: “Marco Baroni vanta un’offerta di un biennale a circa 200 mila euro netti dalla Reggina, che vorrebbe riconfermarlo. Ma l’allenatore fiorentino valuterebbe ovviamente un’eventuale proposta del Lecce. Ci sono, però, anche alte piste: D’Aversa, Calabro, Bucchi e D’Angelo, anche se al momento queste sono da considerarsi solo idee. Corvino, per ora, si limiterò a compiere un giro d’orizzonti, evitando pure di arrivare a un contatto effettivo”.