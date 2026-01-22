Calciomercato: l’attaccante Mbakogu saluta il Gela e anche il girone I

L'attaccante era stato accostato per lungo tempo alla Reggina

Jerry Mbakogu ha una nuova squadra. L’attaccante nigeriano, nelle scorse settimane accostato anche alla Reggina, è stato ufficialmente presentato dalla Sanremese, club che milita nel girone A di Serie D e attualmente impegnato nella lotta per evitare i playout.

Il Gela ha deciso di lasciarlo andare dopo la volontà espressa dallo stesso calciatore di cambiare aria. Una scelta condivisa tra le parti che ha portato alla rescissione del rapporto con la società siciliana.

Per un lungo periodo Mbakogu era stato seguito con attenzione anche dalla Reggina, che aveva valutato il suo profilo come possibile rinforzo offensivo. Alla fine, però, il club amaranto ha virato su altre soluzioni, fino all’arrivo di Guida dalla Cavese.

La società ligure ha chiuso l’operazione e ufficializzato l’arrivo dell’esperto attaccante, che rappresenta un innesto importante in chiave salvezza. Mbakogu porta con sé esperienza e fisicità, elementi che potrebbero risultare decisivi nella seconda parte di stagione.

fonte foto: pagina facebook Sanremese