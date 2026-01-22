Ex Reggina: Taibi su Montalto, il calciomercato amaranto ed Enrico Etna

"Fofana è giocatore di altra categoria, ha irrobustito il reparto di centrocampo"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud dal Ds della Pistoiese MassimoTaibi, già riportata in altra pagina del nostro giornale, si parla anche dell’addio di Montalto alla Reggina e passato proprio alla compagine toscana, di calciomercato e della scomparsa di Enrico Etna: “Non so perchè Montalto alla Reggina non ha inciso. Nel 2021 lo portai a Reggio convinto delle sue qualità, negli ultimi sedici metri è letale. Adriano fa parte adesso della Pistoiese, attualmente ha qualche problema fisico, ma resta uno degli attacanti migliori del girone. Mi auguro che i suoi gol ci portino in alto. Anche noi vogliamo tornare in Lega Pro.

Le mosse di mercato targate Bonanno le giudico positive. Fofana è giocatore di altra categoria, ha irrobustito il reparto di centrocampo, senza dimenticare Giuliodori che ha subito inciso. Qualche altro innesto? Se il mercato dovesse offrire una nuova opportunità magari ci proverei, altrimenti resterei così. Ma non mi permetto di dare consigli a Bonanno.

Enrico Etna? Un pensiero va alla famiglia. Quando arrivai a Reggio nel 2000, mi accolse con entusiasmo. Da lui imparai tanti segreti, era meticoloso, non sapevo avesse problemi di salute”.