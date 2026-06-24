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Calciomercato: la Nissa pronta ad un nuovo colpo in attacco

Tra conferme e nuovi arrivi, il presidente Giovannone punta alla costruzione di una grande squadra

24 Giugno 2026 - 11:11 | Redazione

Giovannone Nissa

La Nissa continua a muoversi con decisione sul mercato. Dopo una stagione chiusa con la vittoria dei playoff ai danni della Reggina e una promozione soltanto sfiorata, il club siciliano vuole alzare ancora il livello della rosa. Secondo quanto riportato dai colleghi di SerieD24, la società sarebbe pronta a concretizzare il colpo Giovanbattista Catalano, attaccante classe 1994 reduce dall’esperienza con la maglia della Vigor Lamezia e giocatore di provata esperienza.

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L’operazione sarebbe ormai definita. Catalano si prepara quindi al trasferimento in Sicilia, dove andrebbe ad aggiungersi a un reparto offensivo già molto competitivo. La Nissa, infatti, può già contare su profili importanti come Alagna, De Felice e Terranova. L’arrivo dell’esperto attaccante aumenterebbe ulteriormente le soluzioni a disposizione del tecnico.

La direzione della società del presidente Giovannone appare evidente: costruire una squadra in grado di restare ai vertici. La scorsa stagione ha lasciato in eredità entusiasmo e consapevolezza. Resta sullo sfondo anche la speranza del ripescaggio, ipotesi che la Nissa continua a seguire con attenzione. Intanto, però, il club non resta fermo e prepara una rosa di alto livello per farsi trovare pronto in ogni scenario.

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