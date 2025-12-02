Calciomercato: in casa Nissa si interrompe il rapporto con l’attaccante Diaz

Il mercato era già movimentato ancor prima dell’apertura ufficiale. Da ieri si sono aperti i battenti e si attendono altrettante numerose operazioni tra risoluzioni consensuali quindi cessioni e nuovi arrivi. In casa Nissa, dopo le dimissioni del presidente Giovannone, arrivate qualche ora dopo la sconfitta interna con l’Acireale, si registra l’interruzione del rapporto con l’attaccante Diaz. Il calciatore la scorsa estate era stato accostato alla Reggina. Neanche a dirlo, su di lui c’è il solito Fasano. Aveva già indossato la maglia della compagine pugliese nella stagione 2019-20 segnando 9 reti.

Leggi anche

Il comunicato

“La NISSA F.C. comunica che, per motivi strettamente personali, il calciatore José Augusto #Diaz ha deciso di interrompere il proprio percorso con la nostra società. Il Club biancoscudato desidera esprimere a José il più sincero ringraziamento per l’importante contributo offerto nel corso di queste due stagioni, durante le quali ha dimostrato professionalità, impegno e dedizione dentro e fuori dal campo. A lui va il nostro augurio di buona fortuna per il prosieguo della carriera sportiva e per i suoi progetti futuri. Grazie Tato”.