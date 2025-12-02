Reggina: perchè l’infortunio subìto da Porcino può diventare un problema serio per Torrisi

La Reggina conquista la seconda vittoria consecutiva, un evento mai registrato in questa stagione, e ritrova anche gli applausi del Granillo. Un segnale chiaro: la squadra ha finalmente mostrato un atteggiamento diverso, più deciso, più convinto. Non una prestazione da ricordare, ma una gara giocata con la volontà di portare a casa il risultato. Soprattutto i primi trenta minuti hanno dato forma a un avvio solido e convincente.

A fine partita, Torrisi è apparso più disteso del solito. Un sorriso evidente in un’annata complicata. Ma l’entusiasmo si placa quando si parla degli infortuni. “Peccato per Porcino, era stato il migliore in campo in quel momento“. E il rammarico è evidente.

L’allenatore aveva trovato negli ultimi match una soluzione che stava funzionando. Un giovane centrale accanto a un titolare esperto e Porcino spostato sulla corsia bassa di sinistra. Una scelta che ha dato equilibrio e copertura in un reparto dove gli Under, finora, avevano faticato. Porcino ha garantito solidità e corsa, qualità che oggi in organico non ha equivalenti.

Domani il calciatore si sottoporrà alla risonanza per chiarire l’entità del problema muscolare. La speranza è che non si tratti di una lesione importante come si parla da giorni. Perché in caso contrario, per Torrisi si aprirebbe una nuova emergenza. E in questo momento, perdere un esterno basso affidabile sarebbe una tegola pesante.