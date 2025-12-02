Calciomercato: accostato alla Reggina un altro esterno offensivo molto conosciuto

La Fidelis Andria ha deciso di mettere sul mercato Alessio Leveque. L’esterno classe 1999, sette presenze nella prima parte di stagione, ha attirato l’interesse di tre club: Vigor Lamezia, Paganese e Reggina. Lo riporta Seried24.

A Reggio Calabria il nome non passa inosservato. I tifosi ricordano bene Leveque, protagonista lo scorso anno al Granillo di una prova che mise in grande difficoltà gli amaranto. In quel match il Locri di Ciccio Cozza, si era portato sul doppio vantaggio, prima della rimonta chiusa dalla sforbiciata di Ragusa per il 3-2 finale. In una giornata che aveva messo in vetrina le qualità dell’esterno, incubo per l’intera retroguardia amaranto.

L’eventuale ingresso della Reggina nella trattativa apre però un interrogativo: avrebbe senso aggiungere un altro esterno offensivo in un organico che ne conta già diversi? Vedremo.

Movimenti in uscita

Capitolo Grillo. L’attaccante ha trovato l’intesa per trasferirsi al Barletta, ma non quella con la Reggina per la risoluzione contrattuale. La trattativa è ferma e resta da capire quando e come si potrà sbloccare. Le prossime ore saranno decisive.