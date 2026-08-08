Calciomercato Nissa: ufficiale Fofana. Dalla Reggina potrebbe arrivare un altro calciatore

La notizia era solo da ufficializzare e con il saluto del centrocampista Fofana ai tifosi della Reggina, si era capito che la firma sarebbe stata imminente. E infatti è arrivata con Lamine che diventa un nuovo calciatore della Nissa, a completare un reparto già forte che conta elementi come Palermo, Provenzano, Agnello. A breve potrebbe sbarcare in casa giallorossa un altro calciatore ancora della Reggina, l’esterno offensivo Di Grazia.

Il comunicato

“La NISSA F.C. continua a costruire il proprio futuro e lo fa aggiungendo esperienza, personalità e qualità al centrocampo. Il club biancoscudato è lieto di annunciare l’ingaggio di Lamine Fofana, centrocampista classe 1998, nato in Costa d’Avorio e proveniente dalla Reggina.

Un calciatore che porta con sé un bagaglio importante di esperienza nel calcio italiano, costruito attraverso un percorso lungo e significativo tra Serie C e Serie D. Sono infatti oltre 250 le presenze complessive collezionate da Fofana nelle due categorie, a testimonianza della continuità e della solidità di un giocatore che ha saputo affermarsi nel corso degli anni. La sua storia calcistica inizia con il Carpi FC 1909, con cui nella stagione 2016-2017 totalizza 12 presenze e una rete.

Nel gennaio dello stesso anno arriva anche la parentesi alla Sangiovannese 1927, in Serie D, dove disputa 14 partite e mette a segno 2 gol. Nel campionato 2017-2018 veste la maglia del Savona 1907 FBC, scendendo in campo 27 volte. È il trampolino verso il calcio professionistico: nella stagione successiva arriva infatti la Fermana Calcio, con 31 presenze in Serie C. Il ritorno al Carpi rappresenta un’altra importante tappa della sua crescita. Nel 2019-2020 sono 18 le presenze raccolte, mentre nella stagione successiva Fofana diventa protagonista con 34 gare disputate, raggiungendo così quota 52 presenze complessive in Serie C con il club emiliano. Nel 2021-2022 arriva la sfida con l’ACR Messina, dove il centrocampista vive una stagione da protagonista: 35 presenze e 3 reti. L’anno successivo conferma numeri importanti, giocando altre 34 partite e realizzando 2 gol. Nel 2023-2024 è il momento della Triestina, con 18 presenze e una rete, mentre nella stagione successiva approda all’Arzignano Valchiampo, collezionando 10 presenze in Serie C. Nell’ultima stagione l’esperienza in Serie D a Reggio Calabria prima della scelta di intraprendere una nuova sfida e sposare il progetto della Nissa.

Un curriculum costruito partita dopo partita, stagione dopo stagione, con oltre duecentocinquanta presenze nelle principali categorie del calcio nazionale e l’esperienza maturata in realtà come Carpi, Fermana, Messina, Triestina e Arzignano. Ora, quella esperienza è pronta a diventare biancoscudata. Lamine Fofana arriva alla Nissa con la voglia di essere protagonista, mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e contribuire con le sue qualità alla crescita della squadra. Un nuovo capitolo sta per cominciare. Un altro importante colpo di mercato messo a segno dal nostro direttore sportivo Lorenzo Giovannone”.