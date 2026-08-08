Elettricista muore folgorato mentre monta delle luminarie nel reggino
L'uomo, originario di Rosalì, per cause ancora in corso di accertamento, è stato raggiunto da una scarica elettrica
08 Agosto 2026 - 13:16 | di Redazione
Ambulanza Croce Gialla, 118
Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del reggino.
L’uomo, originario di Rosalì, frazione a nord di Reggio Calabria, era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un’impresa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato raggiunto da una scarica elettrica.
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