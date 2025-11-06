Calciomercato: la Nissa prende anche Sarao. Il comunicato ufficiale

“La NISSA F.C. è lieta di annunciare l’arrivo di Manuel Sarao, attaccante classe 1989, nuovo innesto di esperienza e personalità per il reparto offensivo biancoscudato. Si tratta di un giocatore di carisma, dal fisico possente e dal grande temperamento, Sarao porta a Caltanissetta un bagaglio di esperienze maturate tra Serie C e Serie D, dove ha sempre saputo distinguersi per generosità e senso del gol.



Nato a Milano l’11 ottobre 1989, Sarao cresce calcisticamente tra le formazioni lombarde prima di spiccare il salto nei professionisti con il Savona in Lega Pro. Da lì inizia un percorso ricco di tappe e di sfide: Giana Erminio, Catanzaro, Monopoli, Virtus Francavilla, Cesena, Reggina e Catania sono solo alcune delle maglie che ha onorato nel corso della sua carriera.nNel suo palmarès anche una promozione in Serie B con la Reggina, a testimonianza del valore di un giocatore capace di essere punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

L’arrivo di Manuel Sarao rappresenta un nuovo tassello importante per l’attacco biancoscudato, già forte di elementi di grande valore tecnico e realizzativo. Il suo inserimento consentirà al mister Raffaele Di Napoli, di disporre di soluzioni offensive diverse, unendo potenza, esperienza e capacità di adattarsi a più ruoli nel reparto avanzato. Sarao è infatti un giocatore completo: sa fare a sportellate, ma anche dialogare con i compagni e farsi trovare pronto nelle situazioni decisive. Un vero uomo d’area che, con la sua mentalità vincente, saprà dare profondità e alternative al gioco offensivo della squadra”.