Calciomercato: il Palermo vuole fortemente il calciatore amaranto del pokerissimo

Tre giocatori della Reggina sul taccuino del DS del Palermo Castagnini. Una squadra, quella rosanero, per gran parte da ricostruire viste le ambizioni della società siciliana, che sono quelle di promozione. Idee che vanno a combaciare con la necessità degli amaranto di sfoltire il proprio organico soprattutto di elementi Over. Dicevamo tre nomi. Su Corazza, però, c’è una concorrenza agguerrita e numerosa ed il Palermo sta guardando anche altrove. Diverse le posizioni degli altri due. Il capitano De Rose potrebbe essere tra coloro che indicati dal tecnico Toscano verranno confermati anche per la prossima stagione, stesso discorso potrebbe riguardare l’altro obiettivo dei rosanero che è Desiderio Garufo.

Leggi anche

L’esterno, dei tre messi nel mirino, è quello che il Palermo vorrebbe ad ogni costo. Parliamo di un calciatore che ha rinnovato da qualche mese il suo contratto con la Reggina fino al 2022 e che nel corso della sua carriera ha conquistato ben cinque promozioni, quattro delle quali dalla C alla B. Una garanzia. Ma anche in questo caso, il tecnico amaranto lo ritiene una pedina valida anche per la cadetteria. Poi, come dice il Ds Taibi, le dinamiche del mercato sono spesso imprevedibili.