Calciomercato Reggina: cosa si cerca ancora per completare l’organico

Dove riuscirà ad arrivare la Reggina in questo campionato resta un grande punto interrogativo. I numeri oggi non aiutano e descrivono una squadra in forte ritardo. Il campionato è equilibrato, con continue variazioni in testa, ma dentro questo equilibrio gli amaranto restano distanti dal gruppo che conta. Per rientrare in corsa servirebbe una vera impresa, accompagnata da un rallentamento delle dirette concorrenti.

Nel frattempo la società ha avviato una minirivoluzione interna. In queste settimane sono partiti diversi calciatori, altri sono pronti a salutare e intanto sono arrivati nuovi innesti per provare a dare una scossa. Il club ha messo sotto contratto un portiere, Summa, un difensore, Desiato, un centrocampista, Fofana, e due giocatori offensivi, Sartore e Bevilacqua. Primi interventi necessari, ma non sufficienti.

La difesa resta uno dei reparti da completare a partire dai centrali, dove servirà almeno un altro innesto, preferibilmente Under. Rimane poi aperta la caccia a un esterno basso classe 2007, per il quale si è fatta grande fatica a trovarlo in estate, con difficoltà che sembrano esserci anche adesso.

A centrocampo si valuta l’arrivo di un altro giocatore di corsa e non sono escluse ulteriori uscite non programmate. Il fronte più delicato resta però l’attacco. Con l’addio di Montalto serve un centravanti. I profili sondati finora sono diversi, qualcuno ha già declinato, e per sbloccare l’operazione decisiva bisognerà attendere dicembre, quando il mercato aprirà ufficialmente.

La Reggina spera di cambiare passo, ma il tempo stringe. La stagione è vero che è ancora lunga, ma la rincorsa è già diventata una sfida al limite.