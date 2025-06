Calciomercato Reggina: servono almeno otto giocatori di livello

Tra qualche giorno il calciomercato apre ufficialmente i battenti ma come accade da sempre, sondaggi e avvio di trattative partono in anticipo. La Reggina per il momento con i rinnovi di Grillo e Barranco, quest’ultimo non ancora comunicato, si trova con undici calciatori sotto contratto, più i rientri dei due giovani Druetto e Simonetta.

La società ha fatto sapere a più riprese di voler contare sullo zoccolo duro della passata stagione, ci sta, ha dato continuità tecnica con la prosecuzione del rapporto con mister Trocini e ci sta pure questo, ma adesso deve dare un segnale forte e significativo sulla campagna acquisti. A prescindere dal solo punto di differenza con il Siracusa che ha premiato alla fine gli aretusei, è fin troppo evidente che l’organico dello scorso campionato, abbondante dal punto di vista numerico, era decisamente meno profondo sul piano della qualità , tanto è vero che per quasi tutto il girone di ritorno, sono stati sempre gli stessi a scendere in campo, con una rincorsa che ha stremato tutti dal punto di vista fisico e mentale.

Leggi anche

Parlare di almeno otto rinforzi di livello non è una esagerazione se si analizza l’attuale rosa e l’obbligo di vincere il campionato, superando una concorrenza che anche quest’anno non mancherà. Intanto venuto meno lo status di Under dell’argentino Giuliodori, il fine prestito di Vesprini (svincolato) e i contratti in scadenza di Cham e Ndoye, non c’è alcun dubbio che al tecnico debbano essere consegnati fuoriquota di affidamento per quei ruoli ormai fissi in serie D che sono i due esterni bassi (più le alternative).

Alla coppia centrale Girasole e Adejo vanno aggiunti altrettanti difensori di categoria ed esperienza in grado di offrire garanzie al reparto al pari dei potenziali titolari. Stesso dicasi per il centrocampo dove nello scorso campionato, eccezion fatta che nella prima parte, stabilmente abbiamo trovato Laaribi, Porcino e Barillà, ma nei momenti cruciali le alternative non sono state all’altezza. Poi le corsie esterne offensive, snodo cruciale del gioco di Trocini. Benissimo Ragusa e Grillo, ne servono almeno altri due di uguale livello se non addirittura superiore. E poi la solita storia che riguarda l’attaccante. Barranco ci sarà, sembra ad un passo Ferraro, resta da capire se ci si ferma a questi o si cercherà altro. Se si considerano anche gli Under da integrare come alternative, non è una rivoluzione ma quasi.

D’altronde basta guardare l’elenco dei calciatori in scadenza per rendersene contro: Aluisi, Capomaggio, Cham, Curiale, Dall’Oglio, De Felice, Ingegneri, Lazar, Martinez, Ndoye, Provazza, Renelus, Rosseti, Salandria, Urso. Vesprini e Forciniti fine prestito.