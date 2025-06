Calciomercato: su Cham squadre di serie B e C. Il calciatore è in scadenza

Il calciomercato partito in sordina adesso inizia a entrare nel vivo. Lo abbiamo detto e ripetuto più volte che il fermo fino a qualche giorno addietro era solo apparente perchè tutte le società, compresa la Reggina, si sono comunque mosse attraverso contatti, sondaggi, avvio di trattative.

In casa amaranto sono arrivati i primi due rinnovi, quello ufficializzato di Grillo e a breve ci sarà da comunicare anche quello di Barranco, mentre vi abbiamo riferito di partenze certe come quelle di Renelus, Provazza, Ndoye e Cham oltre quelli già noti del lungo elenco. Quest’ultimo merita un approfondimento perchè della batteria di calciatori sotto la stessa procura, è quello che la Reggina terrebbe molto volentieri anche con un adeguamento del vecchio contratto.

Resistenze a parte, sul calciatore ci sono, però, interessamenti seri sia da parte di squadre di serie B, come anche di C. Per esempio la Carrarese che lo ha seguito per tutto il corso della stagione e starebbe pensando di contrattizzarlo per poi girarlo in prestito in serie C. Per quello che riguarda la Lega Pro, negli ultimi giorni avrebbe chiesto informazioni al suo procuratore il Rimini.

Per quello che riguarda le operazioni delle altre, la Nocerina è attivissima sul mercato e sta per chiudere l’operazione per assicurarsi le prestazioni dell’esperto centrocampista Aliperta della Scafatese.