Calciomercato Reggina: per due Under e Renelus si va verso l’addio

Lo stesso procuratore, identico il destino. Parliamo di tre calciatori amaranto in scadenza tra qualche giorno per i quali quasi sicuramente non ci sono state e non ci saranno possibilità per il rinnovo di contratto dopo i confronti con il loro agente.

Sono i due Under Cham e Ndoye e insieme a loro anche Renelus, autore del gol vittoria nella finale play off contro la Scafatese. La società avrebbe deciso comunque di non puntare più su due di questi tre giocatori, probabilmente avendo già individuato i sostituti. Mister Trocini avrebbe chiesto, invece, di trattenere il solo Cham, infatti con lui il discorso potrebbe non essere chiuso definitivamente nonostante le resistenze. La società ci proverà, fermo restando che il difensore ha richieste anche dalla C.