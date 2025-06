Calciomercato Reggina: Ferraro vicino, Sarao complicato e quel sondaggio…

In attesa di sviluppi su vicende che potrebbero riguardare la società con voci che rimangono forti e insistenti su una trattativa in corso per la cessione del club (nonostante le smentite), il comparto tecnico comunque si sta muovendo per la costruzione della nuova squadra.

Già detto in precedenza che la calma dei giorni scorsi era solo apparente, in base alle informazioni che ci giungono possiamo confermare che per il momento le attenzioni maggiori sono rivolte al reparto offensivo. Barranco, rimasto per diverse settimane in stand by, ha ricevuto l’ok rispetto alla proposta formulata dal suo procuratore e quindi è ormai prossimo alla firma per il rinnovo del contratto. Su Ferraro la Reggina è arrivata prima della concorrenza e la chiusura dovrebbe essere imminente, salvo quegli imprevisti che il calciomercato può sempre presentare.

Poi ci sono i sondaggi, sempre per l’attacco, ma nessuna trattativa avviata. Il primo fatto su Sarao e poi quello con Terranova, quest’ultimo attaccante in forza alla Vibonese nello scorso campionato e autore di ben 17 reti. Contatti avvenuti certamente prima del rinnovo di Barranco, quindi resta da capire se la conferma dell’argentino e il probabile arrivo di Ferraro, possano aver fatto cambiare la strategia. Di sicuro, comunque, la strada da percorrere soprattutto per Sarao è quella più complicata, sul quale ha chiesto informazioni anche la Nissa.