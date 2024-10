Calciomercato Reggina: più vicino Adjapong, molto più lontano Asencio

Sembrava tutto fatto ed invece ci sono molte più possibilità che salti, piuttosto che si possa concludere in maniera positiva la trattativa tra la Reggina ed Asencio. La conferma arriva anche da alfredopedulla.com che sottolinea come tra le parti non sia stato trovato l’accordo e quindi l’affare non si concluderà.

Leggi anche

L’esterno Adjapong più vicino

Per un giocatore d’attacco che si allontana, un esterno di difesa che si avvicina. Adjapong è il primo obiettivo per la corsia di destra e la Reggina sta tentando in ogni modo a chiudere la trattativa. Tra le parti c’è una sottile differenza che si è sicuri di poter colmare. Il giocatore è reduce da un infortunio che lo ha costretto a fermarsi nella passata stagione, ma rimane comunque un elemento di grande qualità ed una validissima alternativa a Lakicevic.