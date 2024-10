Calciomercato Reggina: per Aglietti un giovane centrocampista dell’Inter

Una lunga trattativa con l’Inter per assicurarsi anche per la prossima stagione le prestazioni di Rigoberto Rivas. Il calciatore, però, questa volta arriva a titolo definitivo e con i dirigenti neroazzurri sono stati imbastiti altri discorsi. Come quello riguardante il giovane centrocampista Lorenzo Gavioli, classe 2000, lo scorso anno alla Feralpi Salò, così come riferisce Gazzetta del Sud:

Giovane bravo e con esperienze in C

“Ventisette presenze ed un gol tra campionato e play off. Gavioli nella compagine bresciana ha trovato la sua definitiva consacrazione come dimostra il forte interesse per il calciatore di diversi club della cadetteria. Cresciuto nella Primavera meneghina, ha altre due esperienze tra i professionisti con Venezia e Ravenna. La Reggina è davanti a tutti, create già le basi per il prestito”.