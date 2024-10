Calciomercato Reggina, Alfredo Pedullà: ‘C’è una promessa del Cagliari’

Siamo al 10 di gennaio ed ancora non vi è alcuna ufficializzazione da parte della Reggina sul calciomercato. Bisogna prima sfoltire l’organico e quindi via quei calciatori che non hanno trovato spazio, ma anche diversi Over fuori dai programmi tecnici. Al momento solo dialoghi e qualche trattativa ma niente di ufficiale, anche se in questi giorni si attendono delle novità. Quella più vicina dovrebbe riguardare Franco Orozco dal Lanus, un prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni per un esterno offensivo di cui si dice un gran bene.

Si attendono notizie anche per Giraudo e Pezzella, mentre secondo quanto riporta alfredopedulla.com, la pista che porta al giovane difensore Altare è tutt’altro che chiusa. Il motivo? Una promessa fatta dal Cagliari alla società amaranto: “Il difensore centrale Giorgio Altare, classe 1998, verrà liberato nei prossimi giorni quando Mazzarri avrà sia Goldaniga che Ceppitelli“. Quindi al momento sarebbero in stand by Coccolo e Dierckx.