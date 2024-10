Reggina: De Lillo su obiettivi stagionali, calciomercato e stato economico del club

Su Gazzetta del Sud il GM della Reggina Fabio De Lillo, fa un’ampia panoramica sul mondo amaranto tra calciomercato, situazione economica del club e riduzione capienza stadi portata a 5000 spettatori:

“Il provvedimento non fa altro che togliere risorse al nostro settore. La FIGC deve intervenire portando sul tavolo richieste a sostegno dell’azienda calcio, la pandemia ha rallentato i progetti di sviluppo di tante società, compresa la nostra. Siamo tra i club più penalizzati, anche perchè il Granillo è un impianto con capienza di quasi 26.000 posti. I tifosi con super green pass e mascherine Ffp2 non devono subire ulteriori restrizioni”.

“Cercheremo di prendere giovani di valore per elevare il tasso tecnico, faremo innesti mirati, è probabile che ci siano anche delle cessioni. L’obiettivo è agguantare l’ottavo posto, ultimo piazzamento utile per disputare i play off, possiamo farcela, abbiamo avuto un inizio incoraggiante ottenendo diverse vittorie, poi c’è stato un calo improvviso e purtroppo a pagare è stato Aglietti. Siamo convinti che la scelta caduta su Toscano sia quella più logica. E’ un allenatore di carattere e lo ha dimostrato a Como dove per più di un’ora abbiamo dominato”.